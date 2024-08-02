Sinop’taki orman yangınından acı haber

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.

Sinop’taki orman yangınından acı haber

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’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçurumdan düşen genç eri yaşamını yitirdi.

Valili'kten yapılan açıklamada, kent merkezi Adabaşı Sisdüdüğü mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Müdahale sırasında itfaiye eri Kadir Eren Öter’in arazide yüksekten düşmesi sonucu bölgede arama kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sinop’taki orman yangınından acı haber - 1

“Adabaşı Sisdüdüğü mevkiinde çıkan yangına müdahale ederken yüksekten düşen personelini kurtarmak için aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde, bugün saat 07.30 sıralarında itfaiye personelinin cansız bedenine ulaşılmıştır.”

Öter’in cesedinin otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü öğrenildi.

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