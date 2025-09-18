Sinop'taki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, Durağan ilçesine bağlı Çayağzı köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, kısa süre içinde ilk müdahaleyi orman tankeriyle yaptı.

Ardından Durağan itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek alevlere müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.