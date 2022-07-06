Sinop'tan çıkan ceset: Sel sularıyla 150 kilometre sürüklenmiş

Sinop’ta denizde çıkan cesedin 27 Haziran’da Kastamonu İnebolu’da sel sularına kapılan bir mezardan sürüklendiği tespit edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu İnceburun sahilinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu.

﻿Hacı Mustafa Aydoğan

Cansız beden, kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.



Yapılan otopsi sonucunda cesedin, yaklaşık 14 ay önce Kastamonu'da vefat etmiş birine ait olduğu belirlendi.



İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü’nden Hacı Mustafa Aydoğan’ın mezarı 27 Haziran sel felaketinde sulara kapılarak kaybolmuştu.



Ailesinin teşhis ettiği cenazenin DNA testi ile kimlik doğrulaması da yapıldı.