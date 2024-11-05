Sinop'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürürken etkili olan kar yağışının ardından bölge adeta beyaz bir tabloya dönüştü.



Bölgenin yüksekliğe sahip olması nedeniyle kar, yeşil bitki örtüsünü tamamen kaplayarak muhteşem bir manzara oluşturdu. Çiftçiler ve bölge halkı, bu manzarayı ilgiyle takip ederken, kar yağışının kış hazırlıklarına hız kazandırdığını belirtti.