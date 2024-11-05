Sinop'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürürken etkili olan kar yağışının ardından bölge adeta beyaz bir tabloya dönüştü.