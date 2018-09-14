Alınan bilgiye göre, 10 Eylül'de Ali Kuşçu Mahallesi Aslanhane sokaktaki bir akaryakıt istasyonu yakınına aracını park eden Salih G'nin kullandığı otomobildeki içinde 30 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulunan çanta çalındı.
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Akaryakıt istasyonu çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık zanlılarının sinyal kesici ile araçların kapılarının uzaktan kumandayla kapanmasını engellendiklerini belirledi.
Çalışmada, hırsızlığı emniyette aynı suçtan kaydı bulunan şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimliği belirlenen şüphelilerin Fatih'teki adresine 12 Eylül'de operasyon düzenleyen polis, Berkay K. (20) ve Ercan Ş'yi (26) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Berkay K. tutuklanırken, Ercan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.