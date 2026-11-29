Antalya 'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, Türkiye 'de çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Olay, henüz ismi öğrenilemeyen bir kadının mobil uygulama üzerinden market siparişi vermesiyle gelişti.

Siparişi getiren motokurye , adresi bulamadığını belirterek kadına uygulama üzerinden mesaj attı; sonrasında doğru yeri buldu.

Kurye, arka kapıya poşetleri bıraktığını belirterek kadını çağırdı, kısa süreli tartışma çıktı. Bu sırada kadını duvar dibine sıkıştıran motokurye, yumrukla saldırarak kadını bayılttı.

Görüntülerde yerde hareketsiz yatan kadının bir süre sonra kendine geldiği, kuryenin ise getirdiği siparişleri alarak motosikletiyle bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Hastaneye kaldırılan kadının burnu ve dişinin kırıldığı, ayrıca kafasını yere çarpması nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

Kadının kızı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla saldırganın bulunmasını ve gerekli cezanın verilmesini talep etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişisel X hesabında yaptığı paylaşımda kuryenin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Gürlek, “Saldırıya uğrayan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır.” dedi.