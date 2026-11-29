Sipariş götürdüğü kadını yumruklayan kurye tutuklandı. Saldırıya uğrayan kadın o anları anlattı
29.11.2026 13:43
Son Güncelleme: 29.11.2026 19:25
Kadının bir süre yerde hareketsiz yattığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Antalya'da sipariş götürdüğü kadını yumruklayarak bayıltan kurye yakalanarak tutuklandı. Saldırıya uğrayan F.A. o anları hatırlamadığını, burnunda ve elmacık kemiğinde çatlak olduğunu söyledi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, Türkiye'de çok konuşulan başlıklar arasına girdi.
Olay, henüz ismi öğrenilemeyen bir kadının mobil uygulama üzerinden market siparişi vermesiyle gelişti.
Siparişi getiren motokurye, adresi bulamadığını belirterek kadına uygulama üzerinden mesaj attı; sonrasında doğru yeri buldu.
Kurye, arka kapıya poşetleri bıraktığını belirterek kadını çağırdı, kısa süreli tartışma çıktı. Bu sırada kadını duvar dibine sıkıştıran motokurye, yumrukla saldırarak kadını bayılttı.
Görüntülerde yerde hareketsiz yatan kadının bir süre sonra kendine geldiği, kuryenin ise getirdiği siparişleri alarak motosikletiyle bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Hastaneye kaldırılan kadının burnu ve dişinin kırıldığı, ayrıca kafasını yere çarpması nedeniyle yaralandığı öğrenildi.
Kadının kızı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla saldırganın bulunmasını ve gerekli cezanın verilmesini talep etti.
Gürlek, “Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Saldırıya uğrayan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır.” dedi.
"KÜFRETTİ, TELEFONU YÜZÜME KAPATTI"
Yumruklu saldırıya uğrayan F.A., tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı. F.A., “Sipariş verdim. Bir süre sonra kurye beni aradı ve kapıdan giriş yapamadığını söyledi. Yanlış kapıda olduğunu, arka tarafı dolanarak gelmesi gerektiğini söyledim. Bunu bana tam 6 kez tekrarlattı. Bir türlü anlamıyordu. Sanki benim ona söylediklerimi algılamakta problem yaşıyor gibiydi. Ben tarif etmeye çalıştıkça en sonunda bana küfretti ve telefonu yüzüme kapattı. Ben de uygulama üzerinden, ‘Bana nasıl küfredersin, terbiyesiz’ diye mesaj yazdım. Kendisi de bana, ‘Sen bunu hak ettin’ diye mesaj yazdı." dedi.
“BENİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMIŞTI”
Siparişlerini almak için arka kapıya gittiğini anlatan F.A., “Ürünlerin fotoğrafını çekip bana gönderdi. Fotoğrafta ürünler yerdeydi. ‘Gelip bunları buradan alabilirsin’ diye yazmış. Ürünleri bıraktığı arka kapıya gittim. Onun orada olacağını düşünmemiştim. Onu orada görünce yemek firmasını arayıp şikayet etmek istedim. Aramızda bir münakaşa da geçmedi. Beni sadece köşeye sıkıştırmıştı. Kendime biraz mesafe yaratmak istedim. Telefonumu 2-3 kez elimden almaya çalıştı. Ben telefonumu vermek istemedim. Sonrasını hatırlamıyorum." dedi.
"BURNUMDA VE ELMACIK KEMİĞİMDE ÇATLAK VAR"
Olayın ardından yaşadıklarını anlatan F.A., "Merdivenlerin olduğu bir bölgeydi. Uyandığımda son basamakta oturuyordum. Bir beyefendi ve bir hanımefendi vardı. Sonra ambulans geldi ve hastaneye gittik. Burnumda ve elmacık kemiğimde çatlak var. Kafamda ve omuzumda doku zedelenmesi var." dedi.
"ANNEM NASIL BİR ŞİDDETE MARUZ KALDIĞININ FARKINDA DEĞİL"
Annesinin yaşadığı olayı kamuoyuna duyuran E.A. (22), "Ben görüntüleri birçok platformda paylaştım. Çok büyük bir korku yaşadık. Annem henüz görüntüleri izlemedi. Hala şokun etkisinden çıkabilmiş değil. Görüntüleri izletme taraftarı da değilim. Nasıl bir şiddete maruz kaldığının farkında değil. Kısa süreli bir hafıza kaybı yaşadı." diye konuştu.
“CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM”
Annesine yönelik saldırıda orantısız güç kullanıldığını savunan E.A., “Olayın boyutu gerçekten canice, vahşice. Bana göre tasarlanmış bir olay. Bunun sadece bir yaralama olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada besbelli orantısız bir güç var. Daha sonra kayıtsızca anneme bakıp gururla yürür gibi bir hali vardı. Market poşetlerini alıp gitmesi, annemin telefonunu almaya çalışması, tüm bunların göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Adalete güveniyorum. Bu şahsın kesinlikle cezalandırılmasını ve tutuklu yargılanmasını istiyorum. Tek istediğim bu." ifadelerini kullandı.