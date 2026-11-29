“BENİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMIŞTI”

Siparişlerini almak için arka kapıya gittiğini anlatan F.A., “Ürünlerin fotoğrafını çekip bana gönderdi. Fotoğrafta ürünler yerdeydi. ‘Gelip bunları buradan alabilirsin’ diye yazmış. Ürünleri bıraktığı arka kapıya gittim. Onun orada olacağını düşünmemiştim. Onu orada görünce yemek firmasını arayıp şikayet etmek istedim. Aramızda bir münakaşa da geçmedi. Beni sadece köşeye sıkıştırmıştı. Kendime biraz mesafe yaratmak istedim. Telefonumu 2-3 kez elimden almaya çalıştı. Ben telefonumu vermek istemedim. Sonrasını hatırlamıyorum." dedi.

"BURNUMDA VE ELMACIK KEMİĞİMDE ÇATLAK VAR"



Olayın ardından yaşadıklarını anlatan F.A., "Merdivenlerin olduğu bir bölgeydi. Uyandığımda son basamakta oturuyordum. Bir beyefendi ve bir hanımefendi vardı. Sonra ambulans geldi ve hastaneye gittik. Burnumda ve elmacık kemiğimde çatlak var. Kafamda ve omuzumda doku zedelenmesi var." dedi.

"ANNEM NASIL BİR ŞİDDETE MARUZ KALDIĞININ FARKINDA DEĞİL"

Annesinin yaşadığı olayı kamuoyuna duyuran E.A. (22), "Ben görüntüleri birçok platformda paylaştım. Çok büyük bir korku yaşadık. Annem henüz görüntüleri izlemedi. Hala şokun etkisinden çıkabilmiş değil. Görüntüleri izletme taraftarı da değilim. Nasıl bir şiddete maruz kaldığının farkında değil. Kısa süreli bir hafıza kaybı yaşadı." diye konuştu.

“CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM”

Annesine yönelik saldırıda orantısız güç kullanıldığını savunan E.A., “Olayın boyutu gerçekten canice, vahşice. Bana göre tasarlanmış bir olay. Bunun sadece bir yaralama olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada besbelli orantısız bir güç var. Daha sonra kayıtsızca anneme bakıp gururla yürür gibi bir hali vardı. Market poşetlerini alıp gitmesi, annemin telefonunu almaya çalışması, tüm bunların göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Adalete güveniyorum. Bu şahsın kesinlikle cezalandırılmasını ve tutuklu yargılanmasını istiyorum. Tek istediğim bu." ifadelerini kullandı.