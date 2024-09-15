Siper Ürün-2'nin test atışı başarıyla gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii'den yapılan açıklamaya göre, Siper Projesi kapsamında Siper Ürün-2’nin test atışı başarı ile gerçekleştirildi. Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirilen atışlı testte; atış kontrol merkezi, veri bağı, füze fırlatma sistemi ve Siper Ürün-2 Füzesi kullanılarak sistem yetenekleri test edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, "Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü Siper Projesi ile Bölge Hava Savunması kapsamında Stratejik Tesislerin düşman taarruzlarına karşı Uzun Menzilde ve Dağıtık Mimaride Hava Savunmasının sağlanmasına imkan vermesini hedefliyoruz. Siper Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek olup, ilerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı angajman yeteneğinin kazanılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirecektir. Atış Testi kapsamında toplanan verileri projenin geliştirme çalışmalarında kullanacağız. Proje kapsamında görev alan ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE firmalarımızı ve görevli personellerini yürekten tebrik ediyor, gerçekleşen atış testinin vatanımıza ve ülkemiz savunmasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

