Sır cinayette gerçek ortaya çıktı: Düzce'de vahşet

Düzce'de 13 Ağustos günü yakınlarının bir süredir haber alamadığı İsa Şahin, evinde ölü bulundu.

Polisin incelemesinde; Şahin'in vücudunda kesikler ve darp izleri tespit edildi.

BİR KİŞİ YAKALANDI

Evde inceleme sürerken polisi görünce kaçan yabancı uyruklu bir kişi yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evin etrafındaki tüm kameraları tek tek inceledi.

Olay saatinde evden çıktığı belirlenen Emre Kaşık, polis ekipleri tarafından saklandığı annesinin evinde yakalandı.

Şüphelinin, emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesinde; İsa Şahin ile birlikte alkol aldıklarını, ardından tartıştıklarını, bunun üzerine de cinayet işlediğini itiraf etti.

TUTUKLANDI

İtiraf sonrası yakalanan yabancı uyruklu kişi serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan Emre Kaşık tutuklandı.