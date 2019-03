Adana'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet İrfan Gedik, çocuğunu muayeneye getiren ve sıra beklemek istemediğini söyleyen baba tarafından darbedildi.

Hastane önünde toplanan doktor ve sağlık çalışanları şiddeti protesto ederken şiddete maruz kalan doktorun yoğun bakıma alındığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.



Olay, bugün öğle saatlerinde Adana Şehir Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre çocuğunu muayene ettirmeye gelen C.B., o sırada başka bir hastayı muayene eden Dr. Ahmet İrfan Gedik'in yanına girerek çocuğuna hemen bakılmasını istediğini söyledi.

Dr. Gedik ise hasta yakınının sırayı beklemesi gerektiğini söyleyince baba C.B.'nin saldırısına uğradı. Dr. Ahmet İrfan Gedik'in burnunda, göz kapaklarında ve yüzünün birçok yerinde kesikler oluştu. Kafa travması geçirdiği öğrenilen Gedik, yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alındı.



DOKTORLAR ŞİDDET OLAYINI KINADI



Adana Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya gelenler ise yaşanan şiddet olayını kınadı. İl Sağlık Müdürlüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, doktorlar ve hastane çalışanları şiddeti protesto etti.



İl Sağlık Müdürlüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduklarını belirtti ve "Darp edilen hekim arkadaşımıza gerekli müdahale yapılıp yoğun bakımda gözlem altına alınmıştır. Hekim arkadaşımızın her türlü hukuki ve tıbbi sürecinin sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.



"HİÇBİR SORUN ŞİDDETLE ÇÖZÜLEMEZ"



Darp edilen doktorun sağlık durumu hakkında bilgi veren Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, "Acil durumu olmayan bir hasta yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğrayan hekim arkadaşımız darp edilmiştir. Burnunda göz kapaklarında ve yüzünün birçok yerinde kesikler vardır. Kafa travması olduğu için yoğun bakımda gözlem altına aldık. Şuur ve bilinç durumunu takip ediyoruz. Kesin bir şey söylemek için şu an biraz erken. Arkadaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı idareciler olarak şiddetle kınıyoruz. Hiçbir sorun şiddetle çözülemez. Bu tarz hoş olmayan olayların yaşanmaması için hastanemizde sistemsel olarak tedbirlerimiz var. Ancak daha üst seviyelere çıkarmanın arayışları içerisindeyiz. Devletimiz her zaman hastalarımızın yanında olduğu gibi sağlık çalışanlarımızın da yanındadır" diye konuştu.



"TTB’NİN ÖNERDİĞİ ŞİDDET YASA TASARISI MECLİSTEN GEÇMELİ"



Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ise her iki saatte bir hekim ve bir sağlık çalışanın şiddete uğradığını ifade ederek şunları söyledi:



"Hekime ve sağlık çalışanına saldıranlar daha iyi hizmet alacaklarını düşünüyorlar herhalde. Bunun böyle olmadığını anladıklarında da kendilerine sağlık hizmeti verecek bir hekim bulamayacaklar. TTB’nin önerdiği şiddet yasa tasarısının meclisten geçerek bir an önce kabul görmesi gerekmektedir. Bu yasa ile hekime şiddet uygulayanların cezaları para cezasına çevrilmeyerek hapis cezası alacaklardır. Yasa kabul görürse şiddet eğilimi olanlarda da azalma olacaktır diye düşünüyorum. Darbedilen meslektaşımıza geçmiş olsun diyor Tabip Odası olarak her zaman hekimlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum."



Hekimi darbeden hasta yakını C.B.'nin gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiği bildirildi.