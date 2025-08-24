Sıranın sonu görünmedi: Beşiktaş'ta metrelerce hediye çeki kuyruğu
Beşiktaş Fulya'da bir zincir marketin açılışında hediye çeki vereceğini duyanlar, saatler öncesinden kuyruğa girdi. Marketin önünde uzun kuyruklar oluştu.
Beşiktaş'ta açılışı yapılacak zincir bir marketin hediye çeki vereceğini duyanlar, sekiz saat önceden kuyruğa girdi.
Gece saatlerinden itibaren marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete adeta hücum etti.
Açılış ile birlikte markete giren vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandı.
Açılışa sandalyesi ile gelen Seher Solmaz isimli vatandaş, "Saat 06.30'da biz buradaydık. Ayakta duramıyoruz, yoruluyoruz diye sandalyemizi de getirdik. Hediye çeki dağıtacaklar. Türk kahvesi, özellikle çok seviyorum, indirimde olduğu için, makarna özellikle. Bazı şeyler alacağız" diye konuştu.
Oluşan uzun kuyrukta bekledikten sonra kartını alan bir vatandaş, "Eve alışveriş yapacağız, genel itibariyle çay, kahve tereyağ. Sabah namazından sonra buradaydım." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İndirim
- İstanbul Beşiktaş