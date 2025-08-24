Sıranın sonu görünmedi: Beşiktaş'ta metrelerce hediye çeki kuyruğu

Açılışa sandalyesi ile gelen Seher Solmaz isimli vatandaş, "Saat 06.30'da biz buradaydık. Ayakta duramıyoruz, yoruluyoruz diye sandalyemizi de getirdik. Hediye çeki dağıtacaklar. Türk kahvesi, özellikle çok seviyorum, indirimde olduğu için, makarna özellikle. Bazı şeyler alacağız" diye konuştu.

Oluşan uzun kuyrukta bekledikten sonra kartını alan bir vatandaş, "Eve alışveriş yapacağız, genel itibariyle çay, kahve tereyağ. Sabah namazından sonra buradaydım." dedi.