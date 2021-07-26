Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı

Tokat'ta ilaç yazdırmak için aile hekimine giden E.C. , sırasını beklemesini söyleyen doktor Özgür Kalebaş'a çivili tahtayla saldırdı. Saldırgan E.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA 26.07.2021 - 19:51

Sırasını beklemesini söyleyen doktora 'çivili tahta'yla saldırdı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'ne ilaç yazdırmak için gelen E.C., doktorun odasına girdi.

İddiaya göre, bir ilaç gösterip aynısından yazdırmak isteyen E.C.'ye doktor Kalebaş, sırada 5 kişinin bulunduğunu belirterek beklemesi gerektiğini ifade etti.

Doktorla tartışan E.C. sinirlenip binadan çıkarak bir marketin önünde duran palet tahtalarından birini alıp geri döndü. 

E.C., iddiaya göre üzerinde çiviler bulunan tahtayla doktora vurdu, muayene odasının kapısına da bir darbe indirerek kırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. E.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından doktor Özgür Kalebaş, darp raporu almak için İlçe Devlet Hastanesi'ne gitti.

Olayı gören bir market çalışanı Hasan Ş., E.C.'nin dışarıdaki tahtalardan birini alarak doktorun üzerine doğru koştuğunu gördüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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