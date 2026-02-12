Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i resmi törenle karşıladı.



ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Ardından Türkiye ve Sırbistan arasında anlaşmalar imzalanacak. İmza töreninin ardından Erdoğan ve Vucic ortak basın toplantısında konuşacak.



Toplantının ardından iki lider resmi akşam yemeğine katılacak.



Erdoğan-Vucic görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra bölgesel barış ve istikrara yönelik adımlar görüşülecek. Savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artırılması için ortaya konan çabalar ele alınacak.



Balkanlarda istikrar, Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'deki son durum, İran'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel mevzuların görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.



Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artışla 3 milyar dolara yükseldi. İkili ticaret hacminin, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen hedef çerçevesinde 5 milyar dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.