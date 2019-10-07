Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'daki Sırbistan Sarayı’nda heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.



İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün burada 9 anlaşma imzalandı. Bunlar toplantımızın ne denli verimli olduğunu da gösteriyor. 2 sene sonra Sırbistan'ı yeniden ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Değerli dostum ile gerek ikili gerek heyetlerarası görüşmemizin verimli olduğunu imzalanan anlaşmalarla görmüş bulunuyorsunuz. 2 sene içerisinde yaptıklarımızı değerlendirdik, yeni hedefler belirledik.

29 Ekim'de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki kütüphanenin açılışını yapacağız. 5 milyon kitap alacak. Dijital ortamda hazır, bütün donanımı buna yönelik. Gençliğimizi hayran bırakacak bir kütüphane. Geçenlerle son halini göreyim dedim, iftihar ettim. 24 saat kütüphanemiz açık olacak. İkramlarımız olacak. Çayını kekini alarak ders çalışacak. Belirli şeyleri özendirelim istedik.

Sırbistan ile ilişkilerimizi geliştirmenin de gayreti içerisinde olacağız. 140. yıl için hazırlanan anı pulları tarihe yeni not düşmemize vesile oldu. Orada tarih dile gelecek hem de bugün. Ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolara yükseldi. Yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün belirlediğimiz kısa vadede 2 milyar dolar uzun vadade 5 milyar hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacaktır.

Bugün ikili ilişkilerimizde yeni bir adım daha atıyoruz. Yeni Pazar'da başkonsolosluk açma talebimize olumlu yanıt verildi."

KOSOVA AÇIKLAMASI

Toplantının soru-cevap kısmında Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak tanıdığı Kosova'nın statüsü de gündeme geldi.

Bir gazetecinin Erdoğan'a yönelttiği "Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihin en yüksek noktasına uzandığını ifade ettiniz. Ancak bizim topraklarımızın bir kısmının bağımsız devlet olarak tanınma konusu var. Kosova konusu bu güzel ilişkilere gölge düşüren husus olabilir. Her bir çözüm bu müzakerelerde Ankara açısından kabul edilebilir mi?" sorusunu Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic yanıtladı:

"Türkiye kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmiştir. Burada Türkiye'ye ders verecek değiliz. Böyle bir niyetimiz yok. Bunun bize bir faydası olmayacaktır. Menfaatlerimizin farklılaştığı noktalar olabilir. Geleceğe doğru atılmış bir adımdır. Her çözümün Türkiye açısından kabul edilebileceğini ifade etmişti. Bunun için teşekkür ediyoruz."

Erdoğan ise Vucic'in açıklamasını "Sayın Vucic gayet güzel cevap verdi, teşekkür ediyorum" şeklinde destekledi.