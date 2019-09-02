Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin haberinde, Türkiye'den ikamet ettikleri Avusturya'ya dönen 4 kişilik gurbetçi ailenin bulunduğu aracın sabah saatlerinde Sırbistan'ın kuzeyindeki Subotica şehrinde kaza yaptığı belirtildi.
Kazada gurbetçilerden 3'ünün olay yerinde yaşamını yitirdiği, birinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Sırbistan'da 3 gurbetçi trafik kazası kurbanı
Anadolu AjansıTürkiye
Türkiye'den Avusturya'ya giden 3 gurbetçi, Sırbistan'ın Macaristan sınırındaki Subotica şehrinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin haberinde, Türkiye'den ikamet ettikleri Avusturya'ya dönen 4 kişilik gurbetçi ailenin bulunduğu aracın sabah saatlerinde Sırbistan'ın kuzeyindeki Subotica şehrinde kaza yaptığı belirtildi.