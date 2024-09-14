Sırbistan'da zorunlu askerlik 75 gün olacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede zorunlu askerliğin 75 gün yapılması için kendisine sunulan öneriyi kabul ettiğini söyledi.

Sırbistan'da zorunlu askerlik 75 gün olacak

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da Sırbistan ordusunca düzenlenen terfi töreninde yaptığı konuşmada, Sırbistan'ın güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanlığının askerliğin zorunlu tutulması ve 75 gün sürmesi yönünde kendisine ilettiği öneriyi imzaladığını söyleyen Vucic, "Sırbistan hükümetinin de bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Bir şeye de açıklık getirmek isterim. Kimseye saldırma niyetimiz yok, böyle bir şey yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Vucic, daha önce yaptığı açıklamada, askerliğin erkekler için 60 artı 15 gün olacak şekilde zorunlu tutulmasına yeşil ışık yakmış, kadınların da "gönüllü" olarak askere gidebileceğini söylemişti.

Bu arada, Sırbistan'da 2010'da yapılan Meclis oylamasında askerliğin zorunlu olmaması yönünde karar çıkmıştı.

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