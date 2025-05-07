Sırbistan'dan Denizli'ye uçtu: Koruma altındaki kuş yaralı bulundu

Olay, dün Çal ilçesi kırsal Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasında çalışırken yerde hareketsiz yatan renkli kuşu fark eden çiftçi Eşref Eşbah, durumu Çal Belediyesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen zabıta ve belediye veterinerinin ilk incelemesinde kuşun, koruma altındaki türlerden olan gökkuzgun (Coracias garrulus) olduğu belirlendi. Kanadından yaralı olduğu tespit edilen kuş, tedavi altına alındı. Veterinerin incelemesinde, kuşun ayağında 'Museum Belgrade 3X16338' ibareli metal halka bulundu. Kuşun, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bilimsel amaçla halkalandığı, ardından Avrupa'dan Afrika'ya uzanan göç rotası üzerinde Denizli'ye kadar uçarak burada yaralandığı değerlendirildi.



'DOĞAL YAŞAM ALANINA GÜVENLE BIRAKACAĞIZ'



Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, kuşun koruma altına alındığını belirterek, "Denizler Mahallesi'nde, duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı sayesinde çok özel ve nadir bir kuş türü olan 'Gökkuzgun' ile karşılaştık. Bu kuş, küresel ölçekte nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür ve yapılan incelemelerde Sırbistan'ın Belgrad kentinde halkalanmış, yani kayıt altına alınmış bir birey olduğu tespit edildi. Veterinerimiz Ediz Bey, olaya hızlıca müdahale etti. Bu kıymetli canlıyı sağlığına kavuşturduktan sonra, doğal yaşam alanına güvenle geri bırakacağız" dedi.