Şırınga çikolatadan ölüm davası: 5 sanığa hapis cezası

"HER DURUŞMAYA ÜZÜNTÜYLE KATILDIM"



Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Fatma Şahin ve Koray Hozantaş katıldı. Diğer sanıklar duruşmada hazır bulunmadı. Duruşmada Mert Yağız Köksal’ın ailesi ve taraf avukatları da yer aldı. Sanık Fatma Şahin, “Mahkeme sürecindeki her duruşmaya üzüntüyle katıldım. Alınan 3 bilirkişi raporunda Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin sorumlu olmadığı açıkça belirtilmiştir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.



Sanık Koray Hozantaş ise “Her duruşmaya acıyı yüreğimde hissederek katıldım. Ancak bu olayda herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Şırınga çikolataların kantinde satışıyla ilgili denetim yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olduğu yazışmalarla sabittir. Bilirkişi raporlarında da kusurum olmadığı belirtilmiştir” diyerek beraatini istedi.



5 SANIK CEZA ALDI, 5 SANIK İÇİN DE BERAAT KARARI VERİLDİ



Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, kantin görevlisi sanık Neşe Yavuz’u ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Okul müdürü sanık Abdulkadir Pehlivan’a aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Sanıklar firma sahibi Yunus Taycı, firma yetkilileri Servet Yılmaz ve Uğur Yılmaz hakkında da ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu cezalar adli para cezasına çevrilerek her biri için 605 gün karşılığı 48 bin 400 TL adli para cezası uygulanmasına hükmedildi. Sanıklar öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak, okul müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, Tarım Bakanlığı Gıda Kontrolörleri Fatma Şahin ve Koray Hozantaş hakkında ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat kararı verildi.