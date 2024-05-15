Şırınga çikolatan ölüm davasında yeni gelişme

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüyle davada tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar Fatma Şahin ve Koray Hozantaş hazır bulunurken, diğerleri mazeret bildirerek katılmadı.

Sanıklar Fatma Şahin ve Koray Hozantaş, alınan bilirkişi raporuna itiraz ederek suçsuz olduklarını savundu ve beraatlarını talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ



Bazı sanık müdafileri ise söz konusu olaya ilişkin alınan bilirkişi raporuna itiraz ederek tekrar rapor düzenlenmesini talep etti.



YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU KARARI



Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dosya kapsamındaki sanıkların kusur ve sorumluluklarının tespitine ilişkin gıda mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve adli tıp uzmanından oluşturulacak yeni heyet tarafından tekrar rapor düzenlenmesine hükmetti.



Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.