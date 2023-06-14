Şırıngalı çikolatadan ölüme iyi hal indirimi ve erteleme

Diyarbakır'da bir çocuğun şırıngalı çikolata yerken ölmesiyle ilgili 5 sanığa iyi hal indirimi ile 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.
Olay, 25 kasım 2019'da Yenişehir ilçesinde yaşandı. 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi, okul çıkışı bakkaldan şırıngalı çikolata aldı.
Çikolatanın kapağı boğazına kaçan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Miraç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
FİRMA SAHİBİ VE DAĞITICILAR ASLİ KUSURLU
Bilirkişi raporunda, 2 firma sahibi ve 3 dağıtıcı firma yetkilisi asli kusurlu bulundu.
CEZALAR ERTELENDİ
Mahkeme, 5 sanığa 'taksirle ölüme neden olmak' suçunun alt sınırından 2'şer yıl hapis cezası verdi.
Daha sonra ceza, iyi hal indirimiyle 1 yıl 8'er aya düşürüldü. Bu cezalar da 5 yıl süreyle erteledi.
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