Şırıngalı çikolatadan ölüme iyi hal indirimi ve erteleme

Çikolatanın kapağı boğazına kaçan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Miraç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



FİRMA SAHİBİ VE DAĞITICILAR ASLİ KUSURLU

Bilirkişi raporunda, 2 firma sahibi ve 3 dağıtıcı firma yetkilisi asli kusurlu bulundu.

CEZALAR ERTELENDİ





Mahkeme, 5 sanığa 'taksirle ölüme neden olmak' suçunun alt sınırından 2'şer yıl hapis cezası verdi.

Daha sonra ceza, iyi hal indirimiyle 1 yıl 8'er aya düşürüldü. Bu cezalar da 5 yıl süreyle erteledi.