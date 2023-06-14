Şırıngalı çikolatadan ölüme iyi hal indirimi ve erteleme

Diyarbakır'da bir çocuğun şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar çıktı. 5 sanığa iyi hal indirimiyle 1 yıl 8'er hapis cezası verildi. Cezalar 5 yıl süreyle ertelendi.

Şırıngalı çikolatadan ölüme iyi hal indirimi ve erteleme

'da bir çocuğun şırıngalı çikolata yerken ölmesiyle ilgili 5 sanığa iyi hal indirimi ile 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Olay, 25 kasım 2019'da Yenişehir ilçesinde yaşandı. 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi, okul çıkışı bakkaldan şırıngalı çikolata aldı.

Şırıngalı çikolatadan ölüme iyi hal indirimi ve erteleme - 1

Çikolatanın kapağı boğazına kaçan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Miraç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 

FİRMA SAHİBİ VE DAĞITICILAR ASLİ KUSURLU

Bilirkişi raporunda, 2 firma sahibi ve 3 dağıtıcı firma yetkilisi asli kusurlu bulundu.

CEZALAR ERTELENDİ


Mahkeme, 5 sanığa 'taksirle ölüme neden olmak' suçunun alt sınırından 2'şer yıl hapis cezası verdi.

Daha sonra ceza, iyi hal indirimiyle 1 yıl 8'er aya düşürüldü. Bu cezalar da 5 yıl süreyle erteledi.

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