Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ücretsiz mi?

İstanbul’da Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki seferler 11 yıl sonra tekrar başladı. Hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni ile hizmete girdi.



SİRKECİ-KAZLIÇEŞME HATTI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?



İstanbul'da Sirkeci ile Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette olan 8,3 kilometrelik raylı sistem hattı, gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra yeniden hizmete açıldı.



Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böylece İstanbul'da raylı sistem uzunluğunun 340 kilometreyi bulduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.



ERDOĞAN'IN AÇILIŞ KONUŞMASI



Erdoğan, törende yaptığı konuşmada bugün şehrin ulaşımını rahatlatmanın yanı sıra aynı zamanda tarihi boyutu da olan anlamlı bir açılış töreni nedeniyle vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sisteminin, ülkenin en eski demir yollarından biri olduğunu, ilk kısmı 153 yıl önce hizmete giren hatla özellikle Bakırköy ve Yeşilköy'ün gelişmesine, büyümesine önemli katkılar sağlandığını aktardı.



Yaklaşık 141 yıl boyunca İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olan hattın, Marmaray'ın açılışıyla birlikte hizmetini tamamladığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Gebze-Halkalı banliyö hattı metroya dönüştürülerek hizmete devam ederken Sirkeci ile Kazlıçeşme istasyonları arasındaki 8,3 kilometre uzunluğundaki kesim atıl durumda kalmıştı. İstanbul'un ihtiyaçlarını da gözeterek Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik bu hattı modernize etmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak yepyeni bir tasarımla tekrar İstanbul'a kazandırmayı amaçladık. Böylece hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik."



