Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açılışı | Bakan Uraloğlu NTV'de soruları yanıtladı

İstanbul'da 10 yıldan uzun süredir atıl vaziyette olan Sirkeci ve Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik raylı sistem hattında gerekli iyileştirmeler tamamlandı.
Hat, 26 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete girecek.
Hattın içinde olduğu alanın önemli bir bölüme ise yaya kullanımı için tasarlandı.
Açılış öncesi NTV'nin konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı.
''Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'' hem demir yolu projesi, hem de yaya odaklı bir proje, yarın da açılışı gerçekleştirilecek. Neler söylersiniz?
8,3 kilometre uzunluğunda 8 istasyonla beraber buradaki taşımaları yapalım istiyoruz. 20 dakikalık seyahat süresi olmuş olacak. Ray hattının yanında yürüyüş ve bisiklet yolu var. Burası tam bir yaşam alanına dönecek turizme de katkı sağlayacak diye düşünüyoruz.
Nostaljik turistik olacak. 78'lerdeki Kemal Sunal'ın meşhur çektiği filmdeki tren görseline benzettik. İçi çok modern ama dış görseli 30 yıl öncesine yakın. Marmaray'da kullandığımız treni burada giydirdik. Buraya Cerrahpaşa'ya bir istasyon daha ilave ettik.
Bakırköy-Kirazlı hattı da var. Onunla ilgili son gelişme nedir? Halkalı-Havalimanı metrosuyla ilgili son gelişmeler nedir?
Bakırköy-Kirazlı metro hattında testler devam ediyor. İmalatlar bitti önümüzdeki ayın muhtemelen ilk yarısında onu da hizmete açmış olacağız. Halkalı-Havalimanı arasındaki metro inşaatımız devam ediyor. Onun da yine önümüzdeki ay içerisinde açacağız bütün hatlara da entegre etmiş olacağız. Arnavutköy hattını da yıl sonu açmış oluruz.
O hat açıldığında Halkalı'dan binen Gayrettepe'ye kesintisiz mi gidecek?
Kesintisiz gidilecek bir aktarma olmadan.
SİRKECİ-KAZLIÇEŞME ARASINDA 8 İSTASYONLA HİZMET VERİLECEK
Marmaray'ın yapımından sonra atıl kalan 8 kilometrelik bir alan yaya odaklı raylı sistem projesi olarak hizmete girecek.
215 bin metrekarelik alanın 122 bin metrekaresi vatandaşların yaya olarak kullanımı için değerlendirildi.
TEK YÖNLÜ SEFER SÜRESİ 20 DAKİKA OLACAK
Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme duraklarından oluşan tek yönlü hattın sefer süresi 20 dakika olarak planlandı.
Ayrıca projede raylı sistem ağının yanında yaya ve bisiklet yolları, sosyal alanlar da bulunuyor.
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