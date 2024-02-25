Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açılışı | Bakan Uraloğlu NTV'de soruları yanıtladı

Nostaljik turistik olacak. 78'lerdeki Kemal Sunal'ın meşhur çektiği filmdeki tren görseline benzettik. İçi çok modern ama dış görseli 30 yıl öncesine yakın. Marmaray'da kullandığımız treni burada giydirdik. Buraya Cerrahpaşa'ya bir istasyon daha ilave ettik.



Bakırköy-Kirazlı hattı da var. Onunla ilgili son gelişme nedir? Halkalı-Havalimanı metrosuyla ilgili son gelişmeler nedir?



Bakırköy-Kirazlı metro hattında testler devam ediyor. İmalatlar bitti önümüzdeki ayın muhtemelen ilk yarısında onu da hizmete açmış olacağız. Halkalı-Havalimanı arasındaki metro inşaatımız devam ediyor. Onun da yine önümüzdeki ay içerisinde açacağız bütün hatlara da entegre etmiş olacağız. Arnavutköy hattını da yıl sonu açmış oluruz.