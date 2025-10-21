Şirket aracıyla alkollü yakalandı, polisi suçladı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Ç.P.. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde; aday sürücü olan Ç.P., 0.85 promil alkollü çıktı. Alkollü olarak direksiyon başına oturan Ç.P., kendisini durduran polis ekiplerine, "beni işimden gücümden ettin" diyerek, ekipleri suçladı.

Ekipler tarafından Ç.P.'ye ‘alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası yazılırken, aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi iptal edildi.

