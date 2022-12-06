Şirket yöneticileri ile çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan şüpheli yakalandı

İstanbul'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şirket yöneticileri ile çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan ve şantaj dahil 16 suçtan aranırken Antalya'da yakalanan Havva G., adliyeye sevk edildi.

Şirket yöneticileri ile çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan şüpheli yakalandı

Çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan Havva G., yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı gerekçesiyle ulusal basın ve sosyal medyada gündeme gelen Havva G.'nin Antalya'da olduğu bilgisine ulaştı.

Şirket yöneticileri ile çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan şüpheli yakalandı - 1

16 AYRI SUÇ

Polisin yaptığı çalışmayla 4 'kişisel veriyi hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 1 'şantaj', 1 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 2 'tehdit', 2 'kişi huzur ve sükununu bozma', 1 'mala zarar verme' ve 5 'hakaret' suçu olmak üzere toplam 16 suçtan aranan Havva G., dün saklandığı adreste yakalandı.

Havva G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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