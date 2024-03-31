Şırnak Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Şırnak Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Şırnak Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Şırnak seçim sonuçları, Şırnak ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Şırnak seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 Şırnak yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Saat 222:40 itibarıyla sonuçlar;



AK PARTİ adayı MEHMET YARKA %47.93 oy oranı ile ilk sırada yer alıyor.



DEM PARTİ adayı TURAN SALTAN ise %40.61 oy oranı aldı ve 2. sırada kendine yer buldu.



CHP'den ÖZLEM BARAN ise %3.56 ile yarışa devam ediyor.



Şırnak İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Şırnak YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.