Şırnak ve Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, 5 terörist yakalandı

Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında, 3 terörist etkisiz hale getirildi, 5 terörist yakalandı.



İçişleri Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre, Şırnak'taki operasyon, jandarma, emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK'nın sözde Cudi grubu sorumlusu Mahmut Taş ile, sözde Silopi sorumlusu Hüsnü Kaplan olduğu bildirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise PKK'nın sözde Amed eyaleti sorumlularından olan ve terörden arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri listede yer alan Semra Tuncer ile teröriste yardım ve yataklık eden 4 kişi yakalandı.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

