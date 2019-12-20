Şırnak ve Hakkari'de Kıran operasyonları

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı "Kıran-9 Cudi Dağı" ve "Kıran-10 Kazan Vadisi” operasyonları başlattı.

Şırnak’taki Kıran-9 Cudi Dağı operasyonuna jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları timlerinden oluşan 1260 personel, Hakkari’de başlatılan Kıran-10 Kazan Vadisi operasyonuna ise JÖH, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 730 personel katılıyor.

Operasyonlarla bölücü terör örgütünün kış üslenmesinin önüne geçilmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

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