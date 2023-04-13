Şırnak ve Hakkari'de eğitime sağanak engeli

Hakkari ve Şırnak'ta sağanak okulları tatil ettirdi.

Hakkari Valiliğince alınan kararla; sağanak nedeniyle kent genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ŞIRNAK'TA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şırnak Valiliği de kent merkezinde beklenen sağanak nedeniyle, kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, "Şırnak merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde, yağış nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe günü 1 gün eğitim öğretime ara verilmiştir." denildi.

AFAD, SMS İLE UYARDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da gönderdiği SMS ile beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Şırnaklılara gönderilen SMS’te, "Meteorolojiye göre bugün ve yarın Şırnak’ta kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yükseklerde yoğun kara karşı tedbirli olun." ifadelerine yer verildi.

