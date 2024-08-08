Şırnak'a 1 ay önce atanmıştı: Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay şehit oldu

Şırnak'a1 ay önce tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu.

Şırnak'a 1 ay önce atanmıştı: Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay şehit oldu

'nın İznik ilçesinden 1 ay önce 'a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muhammet Kalaz için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Şırnak ilinde üs bölgesinde görev yapan J. Asb. Kd. Çvş. Muhammet KALAZ arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olmuştur. Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun" dedi.

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