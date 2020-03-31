Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. 2020’nin ilk 3 ayında ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 67’ye yükseldi.

31.03.2020 - 15:03 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 15:04

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İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinde desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kapsamda bugün, Seher Aktan isimli bölücü terör örgütü mensubunun, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Böylelikle, 2020’nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67’ye yükseldi.

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