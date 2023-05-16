Şırnak'ta 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi için, bazı bölgelerin 16 Mayıs 2023-30 Mayıs 2023 tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı bölgesi, Kureşin bölgesi, Karaçalı Tepe bölgesi, Kel Mehmet Dağı bölgesi, Serin Vadi bölgesi, 2088 rakımlı Tepe bölgesi, Küçük Su Yolu bölgesi, Gabar Dağı bölgesi, Altın Dağ bölgesi, İncebel Dağ bölgesi, Oymakaya bölgesi, Tanin Tanin bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 16 Mayıs 2023-30 Mayıs 2023 tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” denildi.

