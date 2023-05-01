Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada sürücüye gözaltı

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI



Kazada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Öztürk ve sözleşmeli er Muhammed Koçak için gece saatlerinde tören yapıldı.



Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.



Şehit Öztürk'ün cenazesi Balıkesir'e, şehit Koçak'ın naaşı da memleketi Van'a uğurlandı.

KAZA ANI KAMERADA