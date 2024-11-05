Şırnak'ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Şırnak'ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mutluca köyü mevkisinde 01 ADG 693 plakalı otomobil ile 34 RU2845 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 1'i ağır 6 yaralı, ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yol daha sonra kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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