Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın merkez ilçesi Gabar Dağı Alkemer mevkisinde İHA ile tespit edilen 2 teröristin düzenlenen yakın hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
ırnak'ın Gabar Dağı Alkemer mevkisinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın merkez ilçesi Gabar Dağı Alkemer mevkisinde İHA ile tespit edilen 2 teröristin düzenlenen yakın hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.