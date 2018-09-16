Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın merkez ilçesi Gabar Dağı Alkemer mevkisinde İHA ile tespit edilen 2 teröristin düzenlenen yakın hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.