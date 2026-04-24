Şırnak'ta 590 milyon TL'lik kaçak altın ve döviz yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) paylaşıma göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldü.

Cizre'de durumundan şüphelenilen ve durdurulan araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirildi.



Yapılan operasyonda; 30 adet 1 kilogramlık külçe altın 85 kilo 939,5 gram (66 parça halinde) altın, 90 bin 600 dolar ve 7 bin 470 euro ele geçirildi.



Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.