İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.