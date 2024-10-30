Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralı

Şırnak-Cizre eski karayolunda askeri aracın devrilmesi sonucu 10 asker yaralandı.

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralı

-Cizre eski Karayolu Kasrik Koçbey köyü civarı yakınlarında bir askeri araç, yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada 10 yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı askerlerin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bazı askerlerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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