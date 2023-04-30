Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit

Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit

-Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkiinde sabah saatlerinde askeri personeli taşıyan otobüs, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit - 1

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, 2 askerin şehit olduğu kazada, 4 asker de yaralandı.

Bakanlık açıklamasında yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada "Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit - 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Otobüs vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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