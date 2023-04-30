Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, 2 askerin şehit olduğu kazada, 4 asker de yaralandı.

Bakanlık açıklamasında yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.



Açıklamada "Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.