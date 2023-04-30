Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit

Şırnak-Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkiinde sabah saatlerinde askeri personeli taşıyan otobüs, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 ASKER ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, 2 askerin şehit olduğu kazada, 4 asker de yaralandı.
Bakanlık açıklamasında yaralı askerlerin hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.
Açıklamada "Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Otobüs vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.