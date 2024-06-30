Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı, merkez , Bestler-Dereler, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırında bulunan Kelmehmet, Kurt Dağı, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa, Suhurpaşa, İncebel, Faraşin ile Altındağları ve Oymakaya bölgelerinin 1-15 Temmuz'da özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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