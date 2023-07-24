Şırnak'ta bir güvenlik korucusu şehit

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.

Şırnak'ta bir güvenlik korucusu şehit
İbrahim Yıldırım

'ta bir güvenlik korucusunun olduğu bildirildi.

Acı haberi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Güvenlik Korucumuz İbrahim Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun.''

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