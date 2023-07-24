Şırnak'ta bir güvenlik korucusu şehit

Şırnak'ta bir güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.
Acı haberi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Güvenlik Korucumuz İbrahim Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun.''
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