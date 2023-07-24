Şırnak'ta bir güvenlik korucusu şehit

Şırnak'ta bir güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.



Acı haberi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Güvenlik Korucumuz İbrahim Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun.''