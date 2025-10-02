Şırnak'ta buğday yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, uluslararası İpekyolu üzerinde buğday yüklü TIR devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ta buğday yüklü bir TIR, sabah saatlerinde Cizre'ye yaklaşık 30 kilometre mesafede, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada TIR’ın damperindeki buğdayın büyük bölümü yola saçıldı.

Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

