Şırnak'ta buğday yüklü TIR devrildi: 2 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, uluslararası İpekyolu üzerinde buğday yüklü TIR devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Şırnak'ta buğday yüklü bir TIR, sabah saatlerinde Cizre'ye yaklaşık 30 kilometre mesafede, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada TIR’ın damperindeki buğdayın büyük bölümü yola saçıldı.
Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Buğday
- Şırnak Cizre