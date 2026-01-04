Şırnak’ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
04.01.2026 22:36
Son Güncelleme: 04.01.2026 23:24
AA
Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Beytüşşebap ilçesinde ise bir evin üzerine çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Uludere'ye bağlı Ortasu köyü yakınlarında sabah saat 10.00 sıralarında çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Uludere Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla otopsi için Uludere Devlet Hastanesine götürüldü.
BEYTÜŞŞEBAP'TA EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Beytüşşebap ilçesinde de bir evin üzerine çığ düştü, evdeki 5 kişi ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.
Kar yağışının etkili olduğu Beşağaç köyünde akşam saatlerinde bir evin üzerine çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek ile Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ın koordinasyonunda iş makinelerinin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu evde mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi.
Tahliye edilen ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen aile bireyleri yakınlarının evine yerleştirildi.