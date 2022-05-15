Şırnak'ta çöplükte kadın cesedi bulundu: 3 gözaltı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadın cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.



İlçenin Başverimli beldesinde çöp toplama alanında bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bıçaklandıktan sonra yakılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Öldürülen Sakine Kültür

Cesedin, Van nüfusuna kayıtlı ikisi engelli 5 çocuk annesi Sakine Kültür'e ait olduğu tespit edildi.



Ceset otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 3 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Öte yandan Sakine Kültür'ün cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Van'a gönderildiği öğrenildi.