Şırnak'ta corona virüs karantinasında olduğu yurttan kaçan genç yakalandı

Şırnak'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulduğu yurttan kaçan genç yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Şırnak'ta corona virüs şüphesiyle bir yurtta karantinada bulunan 23 yaşındaki M.Ç, buradan kaçarak Cizre ilçesine geldi.



M.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, genci Nur Mahallesi Yafes Caddesi'nde yakaladı.



M.Ç, gerekli tedbirleri alarak olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanes'ine götürüldü.



Öte yandan Cizre Belediyesi ekipleri, M.Ç'nin temas ettiği bölgede dezenfekte çalışması yaptı.