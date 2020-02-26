Şırnak'ta corona virüsü tehlikesine karşı av yasağı

Şırnak Şenoba'da Irak, İran ve Suriye'den göç ederek ilçe üzerinden geçen kanatlı hayvanların hastalık taşıma riskine karşı, kanatlı hayvan avını yasakladı

Anadolu Ajansı 26.02.2020 - 15:07

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Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde, yeni tip corona virüsündan (Covid-19) korunmak amacıyla kanatlı hayvan avlanması yasaklandı.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyeti ile yaptığı toplantıda Covid-19 tehlikesi nedeniyle önlem alınmasını kararlaştırdı.

Irak, İran ve Suriye ülkelerinden göç eden kanatlı hayvanların ilçe üzerinden geçtiği belirtilen kararda, şöyle denildi:

"İlkbahar mevsiminde kanatlı hayvanlar bölgemize göç etmektedir. Bu hayvanlar sınırımıza komşu Irak, İran ve Suriye'den gelen hayvanlardır. Bu göç eden hayvanların bulaşıcı hastalık taşıma riski ve şüphesi olduğundan beldemiz mücavir sınırları içerisinde vatandaşlarının avlanmaları kesinlikle yasaklanmıştır. Belde sakinlerinin kendi çocuklarına ve çevresine sahip çıkmaları ve dikkatli olmaları önemle rica olunur."

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