Şırnak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şırnak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şırnak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Cumali E. (30) idaresindeki 73 ABC 428 plakalı otomobil, Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesi Gümüşyazı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki A.E, İ.E, M.E. ile H.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cumali E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta bulunanların güvenlik korucusu olduğu ve görev yerinden döndükleri öğrenildi.​​​​​​

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