Şırnak'ta Eren Abluka Operasyonu

SU SARNICI VE KURULU 4 ÇADIR BELİRLENDİ

Jandarma komandolar mağaranın giriş katının jeneratör odası olarak kullanıldığını, alt katlardaki odalara kablolarla elektrik sağlandığını tespit etti.



Girişin bir altında, gıda malzemelerinin bulunduğu katın kiler amaçlı kullanıldığı, bunun altındaki bölümde ise mutfak, banyo ve tuvaletin de bulunduğu geniş yaşam alanı belirlendi.



Söz konusu yaşam alanında, kurulu 4 çadır bulan komandolar, bunun dışındaki bir çadırda da basit tıbbi müdahalelerin yapıldığını tespit etti.

