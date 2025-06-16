Şırnak'ta feci ölüm: Halı yıkarken elektrik akımına kapıldı
Şırnak'ta halı yıkarken elektrik akıma kapılan 16 yaşındaki Elif, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şırnak'ta Yeniaslanbaşar köyündeki evlerinin damında halı yıkayan Elif U. (16) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, hastanenin morguna götürüldü.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ölüm
- Elektrik
- Şırnak