Şırnak'ta feci ölüm: Halı yıkarken elektrik akımına kapıldı

Şırnak'ta halı yıkarken elektrik akıma kapılan 16 yaşındaki Elif, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şırnak'ta feci ölüm: Halı yıkarken elektrik akımına kapıldı

'ta Yeniaslanbaşar köyündeki evlerinin damında halı yıkayan Elif U. (16) akımına kapıldı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, hastanenin morguna götürüldü.

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