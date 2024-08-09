Şırnak'ta görevi sırasında yaşamını yitiren jandarmaya son veda

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Şırnak'ta görevi sırasında yaşamını yitiren jandarmaya son veda

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, şehit oldu.

Kalaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, evinde helallik alındıktan sonra Safranbolu Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada güçlükle ayakta duran şehidin annesi Bahriye Kalaz, babası İbrahim Kalaz, ablası Emine Akdere ve kardeşi Salih Kalaz taziyeleri kabul etti.

Müftü Yardımcısı Ekrem Akmanşen tarafından camide öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Muhammet Kalaz'ın cenazesi, Safranbolu Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şırnak'ta görevi sırasında yaşamını yitiren jandarmaya son veda - 1

Törene, Kalaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, AK Parti milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

'ta üs bölgesinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), dün arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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